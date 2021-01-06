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Niet meer leverbaar
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat kunt u na elke scheerbeurt afspoelen onder de kraan. U kunt elke dag comfortabel en glad scheren.
Netspanningversie
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.1
van 5
63
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
corinne D.
06/01/2021
France
Geverifieerde koper
bon rasoir
Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Date of Use 2020-01-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Date of Use 2020-01-06
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.