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Niet meer leverbaar
HQ7290/16
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Het waterbestendige Philips-scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
3.8
van 5
8
Reviews & awards
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
dobleyou
26/08/2013
France
Geverifieerde koper
un bon produit pour un bon rasage
une jolie présentation , mais une ergonomie un peu en de ça. un produit de qualité comme le sont souvent les produits de la marque.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.