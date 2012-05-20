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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7240/17

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit nieuw ontworpen Philips-scheerapparaat HQ7240 biedt extra comfort maar houdt het scheren simpel, oftewel glad en gemakkelijk. Geavanceerde technologie zorgt voor een glad scheerresultaat en reinigen is in een handomdraai gebeurd: u spoelt het apparaat eenvoudigweg af onder de kraan.
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Superieur Lift & Cut-systeem

Superieur Lift & Cut-systeem

Dubbel-messysteem: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Uitklaptrimmer met veermechanisme

Uitklaptrimmer met veermechanisme

De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 