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Niet meer leverbaar
HQ7160/16
Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.