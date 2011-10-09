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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7140/17

4
| (21) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterbestendige Philips-scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

21

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

Redelijk tot goed

Als vanouds te preferen.Waterafwasbaar was tot voor kort mij niet bekend, omdat ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had en klantenservice, na een reparatie, mij er op wees.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 