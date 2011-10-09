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Niet meer leverbaar
De trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
Het waterbestendige Philips-scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.0
van 5
21
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
B73oo
09/10/2011
Nederland
Redelijk tot goed
Als vanouds te preferen.Waterafwasbaar was tot voor kort mij niet bekend, omdat ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had en klantenservice, na een reparatie, mij er op wees.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.