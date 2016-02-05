ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7100/16

3.3
| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit Philips HQ7100 scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Uitklaptrimmer met veermechanisme

Uitklaptrimmer met veermechanisme

De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.3

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3

05/02/2016

España

España

Geverifieerde koper

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 