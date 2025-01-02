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Alle series

  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch apparaat voor droog scheren

HQ6990/16

4
| (225) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
Glad en aangenaam scheren voor een betaalbare prijs. De combinatie van het Flex & Float-systeem en de Lift & Cut-mesjes is uw garantie voor glad en aangenaam scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Lift&Cut-messen

Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

  • CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float

  • 35+ min. draadloos gebruik/1 u opladen

  • Uitklaptrimmer

Lift & Cut-mesjes tillen de haartjes op voor een glad scheerresultaat

Het systeem met twee Lift & Cut-mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos af te scheren

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

1 uur opladen voor 35+ minuten scheren

1 uur opladen voor 35+ minuten scheren

U kunt 35 minuten scheren, dat is dus circa 14 scheerbeurten na 1 uur opladen. Na 3 minuten opladen is het apparaat voldoende opgeladen voor een scheerbeurt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.0

van 5

225

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

02/01/2025

Nederland

Nederland

Kwaliteit!

Ooit gekocht ergens rond het jaar 2002. Nu 23 jaar later in 2025 zijn de mesjes aan vervanging toe.

Voordelen

Goede kwaliteit

Nadelen

Snoer is wat kort.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

19/08/2018

Nederland

Nederland

Prima scheerapparaat, niets op aan te merken

Scheert erg glad, ligt lekker in de hand, de bakkebaardtrimmer is erg handig en de batterij gaat extreem lang mee. Het is werkelijk een mirakel hoe lang kan ik scheren voordat opladen nodig is! Het scheerapparaat is niet waterdicht (daar heb ik bewust voor gekozen) maar de scheerkop zelf kan wel losgenomen en onder de kraan afgespoeld worden! Dit staat overigens niet in de gebruiksaanwijzing. Zoek je een scheerapparaat zonder poespas dan kan ik deze van harte aanbevelen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

28/08/2013

Nederland

Nederland

Prima prijs/kwwaliteitsverhouding

Ligt makkelijk in de hand. Scheert prima glad in een paar minuten. Ook de extra mogelijkheden zijn een groot pluspunt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 