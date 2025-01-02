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Niet meer leverbaar
CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float
35+ min. draadloos gebruik/1 u opladen
Uitklaptrimmer
Het systeem met twee Lift & Cut-mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos af te scheren
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat
U kunt 35 minuten scheren, dat is dus circa 14 scheerbeurten na 1 uur opladen. Na 3 minuten opladen is het apparaat voldoende opgeladen voor een scheerbeurt.
Prijzen
4.0
van 5
225
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Jacobus12345
02/01/2025
Nederland
Kwaliteit!
Ooit gekocht ergens rond het jaar 2002. Nu 23 jaar later in 2025 zijn de mesjes aan vervanging toe.
Voordelen
Goede kwaliteit
Nadelen
Snoer is wat kort.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bernhard63
19/08/2018
Nederland
Prima scheerapparaat, niets op aan te merken
Scheert erg glad, ligt lekker in de hand, de bakkebaardtrimmer is erg handig en de batterij gaat extreem lang mee. Het is werkelijk een mirakel hoe lang kan ik scheren voordat opladen nodig is! Het scheerapparaat is niet waterdicht (daar heb ik bewust voor gekozen) maar de scheerkop zelf kan wel losgenomen en onder de kraan afgespoeld worden! Dit staat overigens niet in de gebruiksaanwijzing. Zoek je een scheerapparaat zonder poespas dan kan ik deze van harte aanbevelen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Jasmijn46
28/08/2013
Nederland
Prima prijs/kwwaliteitsverhouding
Ligt makkelijk in de hand. Scheert prima glad in een paar minuten. Ook de extra mogelijkheden zijn een groot pluspunt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.