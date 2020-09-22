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Niet meer leverbaar
CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float
30 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.0
van 5
70
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
22/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
heel goed en onderdelen nog steeds leverbaar.
Heel goed en betrouwbaar.Ik kan het product niet missen.
Voordelen
Na 10 jaar, nog seeds goed
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
vinbak
09/10/2011
Nederland
Apparaat overtreft mijn verwachting.
Groot gebruiksgemak. Zeer snel scheerresultaat. Accu gaat langdurig mee. Ligt goed in de hand. Opvallend geruisloos. Als "instap-model" meer dan voldoende.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren
bosrengifo
09/10/2011
Nederland
Goede prijs voor een simpel apparaat
goed ,mooi en functioneel en voor een schappelijke prijs. Apparaat in geheel is goedkoper dan de vervangbare scheerkop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.