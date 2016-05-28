Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float
Alleen gebruik met snoer
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.4
van 5
60
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Nirav
28/05/2016
Nederland
Scheert prima licht en handzaam
Scheert prima droog, lekker licht en handzaam voor heel weinig geld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Melledinho
28/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product heeft goede eigenschappen.
Verrassend goed vooral voor zo'n leuke prijs en Philips geeft 3 jaar garantie dat geeft mij een goed gevoel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
bertels
20/05/2012
Nederland
met dit product weer heerlijk glad
h eel goed nu weer heelglad fijn geen draadje stroom meer dat in de weg zit met scheren groet b.mourits
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver