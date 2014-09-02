Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HQ6645/16
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Volgt automatisch de contouren van uw gezicht en hals, voor flexibel en aangenaam scheren.
Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.
1.5
van 5
2
Reviews & awards
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Voordelen
leggero
Nadelen
non taglia
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.