ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Een glad scheerresultaat
  • Een glad scheerresultaat
  • Een glad scheerresultaat
  • Een glad scheerresultaat

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ6640/16

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Een glad scheerresultaat
De HQ6640 bezorgt u een gladde en aangename scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Het Reflex Action-systeem wordt gecombineerd met de Super Lift & Cut-technologie, voor een gegarandeerd gladde en comfortabele scheerbeurt.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Een glad scheerresultaat

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch de contouren van uw gezicht en hals, voor flexibel en aangenaam scheren.

Afzonderlijke scheerhoofden

Afzonderlijke scheerhoofden

Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Voordelen

Scheet goed en snel

Nadelen

Deze vragenlijst

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 