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Niet meer leverbaar
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Volgt automatisch de contouren van uw gezicht en hals, voor flexibel en aangenaam scheren.
Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Bruma
13/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Voordelen
Scheet goed en snel
Nadelen
Deze vragenlijst
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.