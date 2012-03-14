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Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ5/50

4.2

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.

Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • Lift & Cut

  • 3 scheerhoofden

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Microgroove voor een gladdere scheerbeurt

Microgroove voor een gladdere scheerbeurt

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

14/03/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 Scherköpfe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 Scherköpfe

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads

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