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Niet meer leverbaar
Altijd glad scheren
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor maximale prestaties van uw Philips-scheerapparaat
.
Dubbel-messysteem: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.
4.2
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
stekker6
14/03/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 Scherköpfe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 Scherköpfe
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ5/50 shaving heads