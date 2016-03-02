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  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat
  • Altijd een glad scheerresultaat

Niet meer leverbaar

Scheerhoofden

HQ56/51

4.2
| (36) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Altijd een glad scheerresultaat
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 2 jaar.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd een glad scheerresultaat

  • 3 scheerhoofden

Scheert zelfs de kortste haartjes

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-mesjes zijn tot in detail ontworpen voor een betrouwbaar glad scheerresultaat, elke keer opnieuw. De duurzame zelfslijpende mesjes verslijten niet zodat u snel en efficiënt kunt blijven scheren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

36

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/03/2016

Nederland

Nederland

handig in gebruik

goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

01/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheerkop vervanging is sucsesvol!

Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

08/02/2012

Nederland

Nederland

Glad gezicht

Snelle levering om er weer glad uit te zien. Juiste product, past altijd dus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

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