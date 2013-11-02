Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Lift & Cut
3 scheerhoofden
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Gebruik het scheerapparaat in de douche om tijd te sparen en te genieten van de frisse sensatie van nat scheren.
4.3
van 5
14
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden
ladonja
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden
fazer1000
03/01/2012
Nederland
scheerkop
Betreft een origineel onderdeel doet wat hij moet doen " weer glad scheren"
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden