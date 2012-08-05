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  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren

Niet meer leverbaar

Satinelle EssentialCompacte epilator

HP6420/00

3.9
| (123) Reviews & awards
Moeiteloos epileren
Geniet van langdurige gladheid met Philips Satinelle. Haren vanaf 0,5 mm worden voorzichtig met de wortel verwijderd. Moeiteloos epileren dankzij de ergonomische handgreep en snoer. Afspoelbare kop voor optimale hygiëne.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos epileren

  • Voor de benen

  • Epilator met snoer

  • Ergonomisch handvat

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de huid te trekken.

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Deze epilator heeft een afspoelbaar epileerhoofd. Het hoofd kan worden verwijderd en schoongemaakt onder de kraan voor betere hygiëne.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

123

Reviews & awards

05/08/2012

Nederland

Nederland

Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!

Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

05/08/2012

Nederland

Nederland

Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!

Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

25/01/2012

Nederland

Nederland

Uitstekende aankoop

Een aanrader. Makkelijk in gebruik. Geen overbodige functies. Prima geschikt voor het doel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat

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