Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.