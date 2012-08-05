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Niet meer leverbaar
HP6403/00
Satinelle
met scheerhoofd
Deze epilator is uitgerust met een efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft
De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!
3.9
van 5
123
Reviews & awards
javico
05/08/2012
Nederland
Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!
Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Esmaree
05/08/2012
Nederland
Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!
Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Thea
25/01/2012
Nederland
Uitstekende aankoop
Een aanrader. Makkelijk in gebruik. Geen overbodige functies. Prima geschikt voor het doel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat