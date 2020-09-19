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Niet meer leverbaar
Lichaam
Het trimhoofd voor het lichaam is ideaal voor wanneer u weinig tijd hebt onderweg. Het 26 mm trimhoofd is snel en gemakkelijk te gebruiken op kleine delen van het lichaam (bijvoorbeeld tenen en knieën).
Past in een handtas en werkt op batterijen. U kunt hem overal mee naartoe nemen. AAA-batterij meegeleverd.
Zorg dat uw trimmer schoon en hygiënisch blijft met het bijgeleverde reinigingsborsteltje.
4.2
van 5
133
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Irina A.
19/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super
Een goede oplossing voor vrouwen van alle leeftijden. Ik raad iedereen aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
07/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
snel en eenvoudig
lekker snel gezichtshaartjes wek, en wenkbrouwen weer netjes
Voordelen
simpel en snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Flitsen
13/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dit is een goed product
Het is klein dus makkelijk mee nemen,het werkt goed. Zowel voor de wenkbrauwen als de gezichts beharing.
Voordelen
Handig wisselen van scheerkopjes, ligt goed in de hand als het in gebruiks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken