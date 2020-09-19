Ik ben de gelukkige geweest om een precisie trimmer te mogen uitproberen. Hier was ik niet enthousiast over. Het was ook geen mooie trimmer om te zien en het trok zo nu en dan aan de haartjes en die wilde ook nog wel eens over de huid schaven. Dus helemaal niet happy!! Nu de Satin Compact en wat een prachtig mooie trimmer om te zien en deze scheert ook de kleinere haartjes van je gezicht. Hij is heel gebruiksvriendelijk en gemakkelijk schoon te maken en je kunt hem overal mee naar toe nemen. Een echte aanrader, wat voor het gehele lichaam te gebruiken is. Dus nu helemaal happy!!