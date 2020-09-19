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  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid
  • Ook onderweg een zachte huid

Niet meer leverbaar

Pentrimmer voor bijwerken

HP6392/00

4.2
| (133) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Ook onderweg een zachte huid
Altijd en overal glad. De nieuwe reistondeuse van Philips is een discreet hulpmiddel waarmee u onderweg snel en eenvoudig zelfs de kleinste lichaamshaartjes verwijdert. Inclusief reinigingsborsteltje voor extra hygiëne.
Bekijk alle voordelen

Lichaamstrimmer voor direct bijwerken

Ook onderweg een zachte huid

  • Lichaam

26 mm trimhoofd voor gemakkelijke verwijdering van lichaamshaar

26 mm trimhoofd voor gemakkelijke verwijdering van lichaamshaar

Het trimhoofd voor het lichaam is ideaal voor wanneer u weinig tijd hebt onderweg. Het 26 mm trimhoofd is snel en gemakkelijk te gebruiken op kleine delen van het lichaam (bijvoorbeeld tenen en knieën).

Klein genoeg om overal mee naartoe te nemen

Klein genoeg om overal mee naartoe te nemen

Past in een handtas en werkt op batterijen. U kunt hem overal mee naartoe nemen. AAA-batterij meegeleverd.

Inclusief schoonmaakborsteltje voor reiniging van de trimmer

Inclusief schoonmaakborsteltje voor reiniging van de trimmer

Zorg dat uw trimmer schoon en hygiënisch blijft met het bijgeleverde reinigingsborsteltje.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.2

van 5

133

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

19/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super

Een goede oplossing voor vrouwen van alle leeftijden. Ik raad iedereen aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

07/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

snel en eenvoudig

lekker snel gezichtshaartjes wek, en wenkbrouwen weer netjes

Voordelen

simpel en snel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

13/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit is een goed product

Het is klein dus makkelijk mee nemen,het werkt goed. Zowel voor de wenkbrauwen als de gezichts beharing.

Voordelen

Handig wisselen van scheerkopjes, ligt goed in de hand als het in gebruiks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

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