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Niet meer leverbaar
HP4940/00
1600 W
Opvouwbaar
Alle voltages
Reisetui
Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om het perfecte resultaat te krijgen. Dankzij de drie verschillende standen kun je je haar nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.
De föhn heeft een inklapbare handgreep, waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en praktisch overal mee naartoe nemen.