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  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn

Niet meer leverbaar

InfraCare-infraroodlamp

HP3641

4.1
| (7) Reviews & awards
Effectieve verzachting van pijn
Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 650 watt voelt zeer comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting voor gebieden van 60 x 40 centimeter, bijvoorbeeld de bovenste helft van uw rug.
Bekijk alle voordelen

Diep doordringende infraroodwarmte

Effectieve verzachting van pijn

  • 650 W

  • Behandeling van het halve lichaam

  • 63,5 cm hoog

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

Infrarood halogeenlamp (650 watt)

De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

Instelbare hoek met rotatie

Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

Diep doordringende infraroodwarmte

Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

4
3
1

02/08/2016

België

België

doet perfect waar het voor dient

ik ben zeer tevreden met dit toestel en zou het zeker aanraden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare-infraroodlamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare Infrarotlampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Voordelen

variable control

Nadelen

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare infrared lamp

Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare infrared lamp

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