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  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn
  • Effectieve verzachting van pijn

Niet meer leverbaar

InfraCare-infraroodlamp

HP3621

3.7
| (29) Reviews & awards
Effectieve verzachting van pijn
Diepe, doordringende warmte van infraroodlamp
Bekijk alle voordelen

Diep doordringende infraroodwarmte

Effectieve verzachting van pijn

  • 200W

  • Gerichte behandeling van bepaald gebied

Diep doordringende infraroodwarmte

Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

29

Reviews & awards

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geld dik waard

Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.

Voordelen

Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.

Nadelen

Vrij kort snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

20/04/2024

Nederland

Nederland

Duurzame, goedwerkende lamp

Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.

Voordelen

Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

15/08/2019

Nederland

Nederland

helpt tegen veel dingen

IK gebruik hem voor spierpijn en gezicht,geen timer erop maar das niet erg. Ik gebruik hem ook voor lichttherapie en is goed voor de huid ook nog. Tip gebruik hem op bed in plaats op stoel bijv. Naast lichaam leggen. Als je hem naast je zet en ligt pak je veel gebieden en langer vol te houden dan in andere houdingen. Makkelijker dus met gezicht, knieen, rug , armen en handen als je ligt, niet in de lamp kijken .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp

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