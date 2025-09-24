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Niet meer leverbaar
200W
Gerichte behandeling van bepaald gebied
Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.
3.7
van 5
29
Reviews & awards
Danny12321
24/09/2025
Nederland
Geld dik waard
Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.
Voordelen
Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.
Nadelen
Vrij kort snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Versteden
20/04/2024
Nederland
Duurzame, goedwerkende lamp
Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.
Voordelen
Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
keesjansen
15/08/2019
Nederland
helpt tegen veel dingen
IK gebruik hem voor spierpijn en gezicht,geen timer erop maar das niet erg. Ik gebruik hem ook voor lichttherapie en is goed voor de huid ook nog. Tip gebruik hem op bed in plaats op stoel bijv. Naast lichaam leggen. Als je hem naast je zet en ligt pak je veel gebieden en langer vol te houden dan in andere houdingen. Makkelijker dus met gezicht, knieen, rug , armen en handen als je ligt, niet in de lamp kijken .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3621 InfraCare-infraroodlamp