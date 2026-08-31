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  • Gebruiksvriendelijk en duurzaam

Niet meer leverbaar

LightCareDroogstrijkijzer

HI108/01

1 Prijs

Gebruiksvriendelijk en duurzaam

Dit Philips LightCare-droogstrijkijzer is licht en effectief, bespaart u moeite en biedt geweldige resultaten.

Bekijk alle voordelen

Gebruiksvriendelijk en duurzaam

  • Gepolijste zoolplaat

  • 1000 W

  • Netsnoer van 1,7 m

Gepolijste zoolplaat

Gepolijste zoolplaat

Gepolijste zoolplaat

Speciale vorm voor snel strijken langs knopen en zomen

Speciale vorm voor snel strijken langs knopen en zomen

Speciale vorm voor snel strijken langs knopen en zomen.

Comfortabele handgreep met ribbels voor goede grip

Comfortabele handgreep met ribbels voor goede grip

De ribbels op het handvat van het strijkijzer zorgt voor een aangename en ergonomische handgreep, zodat uw hand goed past en niet wegglijdt tijdens het strijken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen