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Niet meer leverbaar
Titaniummesjes
24 lengtestanden
120 min. draadloos/1 uur opladen
Verstelbare baardkam en tasje
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om keer op keer te presteren, waarmee u twee keer sneller knipt dan met gewone Philips-haartrimmers. Met roestvrijstalen bescherming voor extra duurzaamheid.*
Kies voor een perfecte maar beschermende afwerking met zelfslijpende stalen mesjes met titanium coating, voor langdurige prestaties, telkens weer.
Draai het instelwiel om de gewenste lengte in te stellen. Kies uit 23 lengtestanden van 1 tot 23 mm, met precies 1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
Prijzen
4.1
van 5
252
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
van Turnhout
16/09/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Perfecte tondeuse
Ben super tevreden met deze makkelijk in de hand liggende tondeuse. Lekker licht en draadloos.
Voordelen
Licht, draadloos
Nadelen
?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Kornelus
20/02/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Prima in gebruik
Handig en makkelijk in gebruik, na jaren een Philips apparaat nu weer een beter Philips apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Oliebol99
29/12/2017
Nederland
super product, knipt perfect
knipt goed, laad snel op en gaat lang mee ook te gebruiken aan de stopcontact echt ideaal met vier mannen in huis!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse
Vergeleken met het vorige Philips-model