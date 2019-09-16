De tondeuse doet zijn werk goed. Ik gebruik hem meerdere keren per week voor hoofd en baard. Hij is veel stiller dan mijn vorige Philips tondeuse. Wat wel zo fijn is, zo dicht bij je oren. Mijn accu gaat langer mee dan de specificaties zeggen, dit kan naturlijk een toevalstreffer zijn. De scheerkop kan onder de kraan afgespoeld worden, wat natuurlijk handiger is dan het "ouderwetse" principe van afborstelen. Ook handig is de Turbo-knop die ervoor zorgt dat het net allemaal wat sneller gaat. Persoonlijk vind ik de vormgeving wel een nadeel. In mijn handen ligt hij niet helemaal lekker. Mijn vorige Philips (QC5390) is smaller en heeft een wat minder diepe "knik" in de behuizing zodat het net wat minder comfortabel is. Maar ik zal er waarschijnlijk wel aan wennen.