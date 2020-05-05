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Niet meer leverbaar
HC5450/83
3.7
van 5
90
Reviews & awards
Bracco
05/05/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
It does what it says
The product is amazing easy to use cuts nice and even.
Voordelen
Perfect for the job
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2019-04-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2019-04-05
Ronaldouss
15/04/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
CUT YOUR OWN HAIR
With not being able to go for a haircut i thought i would try cutting it myself. It isn't easy but, it is easier than i thought. When things turn back to some level of normality i will continue to cut my own hair.
Voordelen
No more hair cut costs.
Nadelen
Not easy to get used to but, you can.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2020-03-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2020-03-15
Dami93
22/01/2020
United Kingdom
The product has great feathures
The product is very easy to use. It loads quickly, thanks to the interchangeable tips you can cut your hair to a different length. Recommend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2018-01-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper
Datum gebruik 2018-01-22