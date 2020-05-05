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Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

HC5450/83

3.7

| (90) Reviews & awards

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3.7

van 5

90

Reviews & awards

05/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

It does what it says

The product is amazing easy to use cuts nice and even.

Voordelen

Perfect for the job

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2019-04-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2019-04-05

15/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

CUT YOUR OWN HAIR

With not being able to go for a haircut i thought i would try cutting it myself. It isn't easy but, it is easier than i thought. When things turn back to some level of normality i will continue to cut my own hair.

Voordelen

No more hair cut costs.

Nadelen

Not easy to get used to but, you can.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2020-03-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2020-03-15

22/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

The product has great feathures

The product is very easy to use. It loads quickly, thanks to the interchangeable tips you can cut your hair to a different length. Recommend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2018-01-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5450/83 Hair clipper

Datum gebruik 2018-01-22

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