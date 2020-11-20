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Alle series

  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 5000Tondeuse

HC5440/80

3.8
| (98) Reviews & awards
HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*
De duurzame HAARTRIMMER 5000-serie is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare baard- en haarkammen zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.
Bekijk alle voordelen

met DualCut-technologie voor sneller en beter trimmen

HAARTRIMMER 5000-serie - trimt twee keer zo snel*

  • Roestvrijstalen messen

  • 24 lengtestanden

  • 75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

  • Verstelbare baardkam en tasje

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

24 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

24 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Draai het instelwiel om de gewenste lengte in te stellen. Kies uit 23 lengtestanden van 1 tot 23 mm, met precies 1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

98

Reviews & awards

20/11/2020

Nederland

Nederland

prima apparaat

Hij doet prima waar deze voor gemaakt is. ik gebruik hem iedere week om mijn haar te korten.

Voordelen

klein, handig en prima te bedienen

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

28/09/2019

Nederland

Nederland

prima tondeuse

heel mooi met bewaartasje het doet zijn werk zeer goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

22/07/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super handige en snelle haartrimmer!

Is gemakkelijk in gebruik en zowel met als zonder snoer te gebruiken. Pakt het haar goed en accuraat en is heerlijk snel. Top aankoop wat mij betreft...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met vorige Philips-model