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Niet meer leverbaar
HC5440/80
Roestvrijstalen messen
24 lengtestanden
75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Verstelbare baardkam en tasje
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*
Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.
Draai het instelwiel om de gewenste lengte in te stellen. Kies uit 23 lengtestanden van 1 tot 23 mm, met precies 1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
3.8
van 5
98
Reviews & awards
stone mounten
20/11/2020
Nederland
prima apparaat
Hij doet prima waar deze voor gemaakt is. ik gebruik hem iedere week om mijn haar te korten.
Voordelen
klein, handig en prima te bedienen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
HakanYigit
28/09/2019
Nederland
prima tondeuse
heel mooi met bewaartasje het doet zijn werk zeer goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
whaan78
22/07/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Super handige en snelle haartrimmer!
Is gemakkelijk in gebruik en zowel met als zonder snoer te gebruiken. Pakt het haar goed en accuraat en is heerlijk snel. Top aankoop wat mij betreft...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse
Vergeleken met vorige Philips-model