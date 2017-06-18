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Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
24 lengtestanden
75 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*
Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.
Draai het instelwiel om de gewenste lengte in te stellen. Kies uit 23 lengtestanden van 1 tot 23 mm, met precies 1 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
3.6
van 5
10
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Mullin
18/06/2017
España
Sencilla y fácil de usar
Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Mega
10/02/2016
España
Excelente cortapelos
Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Yañez
17/09/2018
España
Vamos a RAPAR
Al pasar un tiempo con una caída se originó un problema, pero hasta eso muy bien. Para el precio. Y tiene muchas opciones de tallas. Grazie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Vergeleken met vorige Philips-model