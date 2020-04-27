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Niet meer leverbaar
GC7057/20
Pompdruk max. 6 bar
Stoomstoot van max. 340 g
Waterreservoircapaciteit van 2 liter
Compact ontwerp
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
Prijzen
3.3
van 5
15
Reviews & awards
ΝΤΙΑΝΑ
27/04/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ.
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
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Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ζυγος59
30/03/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
ωραιο
καλο σιδερο σε ολα τα ειδη ρουχων , μεγαλο δοχειο νερου
Voordelen
ολα
Nadelen
μονο ο θορυβος , και θα ηθελα να κλεινει σε κουτι η συσκευη
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Barbie 30
14/10/2019
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο δεν έχω κανένα πρόβλημα έως τώρα και πολύ εύκολο στην χρήση.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed