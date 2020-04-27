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Alle series

  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

PerfectCare VivaStoomgenerator

GC7057/20

3.3
| (15) Reviews & awards

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Het Philips-strijkijzer met stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuurinstelling nodig

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 6 bar

  • Stoomstoot van max. 340 g

  • Waterreservoircapaciteit van 2 liter

  • Compact ontwerp

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.3

van 5

15

Reviews & awards

27/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

30/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

ωραιο

καλο σιδερο σε ολα τα ειδη ρουχων , μεγαλο δοχειο νερου

Voordelen

ολα

Nadelen

μονο ο θορυβος , και θα ηθελα να κλεινει σε κουτι η συσκευη

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

14/10/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό σίδερο δεν έχω κανένα πρόβλημα έως τώρα και πολύ εύκολο στην χρήση.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed