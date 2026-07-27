Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen als u veel wasgord heeft. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.