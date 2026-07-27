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Niet meer leverbaar
GC6631/30
Pompdruk max. 4,5 bar
Stoomstoot van 170 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 1,2 l
Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.
De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen als u veel wasgord heeft. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.
De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.
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