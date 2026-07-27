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  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**
  • Sneller strijken met twee keer meer stoom**

Niet meer leverbaar

SpeedCareStrijkijzer met stoomgenerator

GC6631/30

1 Prijs

Sneller strijken met twee keer meer stoom**
De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken. Dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator heeft u minder tijd nodig om te strijken, dus meer tijd voor uzelf!
Bekijk alle voordelen

Sneller strijken met twee keer meer stoom**

  • Pompdruk max. 4,5 bar

  • Stoomstoot van 170 g

  • Draagvergrendeling

  • Vast waterreservoir van 1,2 l

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen als u veel wasgord heeft. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed