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  • Standard Product Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Main in-use photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Standard Product Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Main in-use photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4933/80

Niet meer leverbaar

Azur AdvancedStoomstrijkijzer met OptimalTEMP-technologie

GC4933/80

4.1

| (69) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

1 Prijs

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*

Strijk alles, van jeans tot zijde, zonder kans op schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMP-technologie. De stoomproductie dringt nu tot 20% dieper door in het materiaal waardoor kreuken sneller verdwijnen.*

Bekijk alle voordelen

Gegarandeerd geen schroeiplekken

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*

  • 3000 W

  • 55 g/min continue stoom

  • Stoomstoot 230 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.

3000 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

3000 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Een extra lang snoer van 3 meter zorgt voor maximaal bereik en gemak.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.1

van 5

69

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

21/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Fantastic iron !

This is the best iron I have ever owned,not having to fiddle about changing the temperature is a huge plus.It almost makes ironing a pleasure!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology

01/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Μείωση χρόνου σιδερωματος

Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Datum gebruik 2020-04-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Datum gebruik 2020-04-01

12/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

The product is great

I like very much, its not heavy. I would recommend it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology

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Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen

  2. Vergeleken met GC4910