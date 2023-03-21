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Niet meer leverbaar
Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
Strijk alles, van jeans tot zijde, zonder kans op schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMP-technologie. De stoomproductie dringt nu tot 20% dieper door in het materiaal waardoor kreuken sneller verdwijnen.*
3000 W
55 g/min continue stoom
Stoomstoot 230 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Een extra lang snoer van 3 meter zorgt voor maximaal bereik en gemak.
Prijzen
4.1
van 5
69
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Carlton Scroop
21/03/2023
United Kingdom
Geverifieerde koper
Fantastic iron !
This is the best iron I have ever owned,not having to fiddle about changing the temperature is a huge plus.It almost makes ironing a pleasure!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology
S@ndr@
01/05/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Μείωση χρόνου σιδερωματος
Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Datum gebruik 2020-04-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Datum gebruik 2020-04-01
Miks123
12/10/2020
United Kingdom
The product is great
I like very much, its not heavy. I would recommend it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Advanced GC4938/20 Steam Iron with OptimalTEMP technology
Op alle strijkbare stoffen
Vergeleken met GC4910