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Alle series

  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer

Niet meer leverbaar

Azur ProStoomstrijkijzer

GC4881/20

1 Prijs

Krachtige perfectie, elke keer weer
Met het Azur Pro-stoomstrijkijzer bent u dankzij krachtige stoom in een mum van tijd door uw strijkwerk heen en krijgt u een perfect resultaat. Strijken is nu eenvoudig met soepel glijden, een groter waterreservoir en ingebouwd kalkreservoir
Bekijk alle voordelen

Strijkt kreuken snel glad met krachtige stoom

Krachtige perfectie, elke keer weer

  • 2800 W

  • 50 g/min; stoomstoot van 210 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

2800 W voor snel opwarmen en krachtige prestaties

2800 W voor snel opwarmen en krachtige prestaties

Krachtige 2800 W voor snel opwarmen en uitstekende prestaties.

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Gemakkelijk vast te houden tijdens het strijken

Gemakkelijk vast te houden tijdens het strijken

Een goed ontworpen zachte handgreep op de bovenkant van de stoomstrijkijzer maakt het strijken comfortabeler.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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