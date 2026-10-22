Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC4820/02
Met de 2-in-1-functie beschikt u over een krachtig stoomstrijkijzer dat u met of zonder snoer kunt gebruiken. Strijk als vanouds zonder het snoer en maak optimaal gebruik van de ultieme bewegingsvrijheid. Plaats het strijkijzer op de voet en het laadt vanzelf op terwijl u een kledingstuk op de strijkplank plaatst. Moeilijke stof? Schakel over op het snoer en strijk als met een normaal stoomstrijkijzer.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Ga naar de onderdelen en accessoires
Prijzen
Recensies