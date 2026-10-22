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  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4820/02
  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4820/02

Niet meer leverbaar

GC4820/02

GC4820/02

1 Prijs

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2-in-1: geweldige, snoerloze strijkijzer en krachtige stoomstrijkijzer in één

2-in-1: geweldige, snoerloze strijkijzer en krachtige stoomstrijkijzer in één

Met de 2-in-1-functie beschikt u over een krachtig stoomstrijkijzer dat u met of zonder snoer kunt gebruiken. Strijk als vanouds zonder het snoer en maak optimaal gebruik van de ultieme bewegingsvrijheid. Plaats het strijkijzer op de voet en het laadt vanzelf op terwijl u een kledingstuk op de strijkplank plaatst. Moeilijke stof? Schakel over op het snoer en strijk als met een normaal stoomstrijkijzer.

Stoomstoot tot 180 g

Stoomstoot tot 180 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Technische specificaties

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