Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
De beste resultaten krijgt u met een zoolplaat die een optimale balans heeft tussen glijden en strak trekken. De SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een zone waarmee u uitstekend over de stof glijdt en een zone waarmee u de stof perfect strak trekt.
2400 watt voor constante hoge stoomproductie.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
4.2
van 5
13
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
PennyJK
24/07/2012
United Kingdom
Great iron
Light and easy to use. Love the automatic shut off as well.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron
Nicki61
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron
Mambers
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Steam iron