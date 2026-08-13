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Niet meer leverbaar
GC4640
Ionic DeepSteam
Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
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