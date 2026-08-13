Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!