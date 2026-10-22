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Niet meer leverbaar
GC4490/02
De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
2400 W voor een stoomproductie van 40 g
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