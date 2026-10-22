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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4490
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4490

Niet meer leverbaar

GC4490/02

GC4490/02

1 Prijs

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De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

2400 W voor een stoomproductie van 40 g

2400 W voor een stoomproductie van 40 g

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