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Niet meer leverbaar

GC3620/27

GC3620/27

4

| (107) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

1 Prijs

Bekijk alle voordelen
Stoomstoot tot 120 g

Stoomstoot tot 120 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Technische specificaties

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Prijzen

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Recensies

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4.0

van 5

107

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

24/06/2013

Nederland

Nederland

Top

Een echte aanrader, vooral het gemak en de te halen snelheid zijn top

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

20/05/2012

Nederland

Nederland

een prima strijkijzer

strijkt gemakkelijk bv spijkerbroeken en andere dikke stoffen. ontkalken gaat gemakkelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

22/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer gebruiks- en mileuvriendelijk strijkijzer met mooi design.

Het Philips EnergyCare Stoomstrijkijzer is een waardevolle toevoeging aan onze huishoudelijke apparatuur. Strijken is nooit zo eenvoudig en effectief geweest. Het lange stekkersnoer geeft je genoeg ruimte om makkelijk te kunnen strijken zonder vast te geraken of de strijkplank op een onhandige plek te moeten neerzetten. Het strijkijzer heeft duidelijke en makkelijk te bedienen funties, waaronder een ontkalkfunctie. Het waterverbruik is opzienbarend laag. Perfect!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer

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