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Niet meer leverbaar
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
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Prijzen
4.0
van 5
107
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Vlijmenaar
24/06/2013
Nederland
Top
Een echte aanrader, vooral het gemak en de te halen snelheid zijn top
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Uukje
20/05/2012
Nederland
een prima strijkijzer
strijkt gemakkelijk bv spijkerbroeken en andere dikke stoffen. ontkalken gaat gemakkelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Dreaddy7
22/10/2011
Nederland
Zeer gebruiks- en mileuvriendelijk strijkijzer met mooi design.
Het Philips EnergyCare Stoomstrijkijzer is een waardevolle toevoeging aan onze huishoudelijke apparatuur. Strijken is nooit zo eenvoudig en effectief geweest. Het lange stekkersnoer geeft je genoeg ruimte om makkelijk te kunnen strijken zonder vast te geraken of de strijkplank op een onhandige plek te moeten neerzetten. Het strijkijzer heeft duidelijke en makkelijk te bedienen funties, waaronder een ontkalkfunctie. Het waterverbruik is opzienbarend laag. Perfect!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer