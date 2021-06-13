[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Voordelen: - het lange snoer, zo kan je op je eigen plek blijven staan zonder te gaan schuiven met de strijkplank - door een goede stoom-/temperatuurafstelling gaat hij soepel over de kleding heen. Dit komt mede door de duidelijke draaiknop. - apparaat is snel op temperatuur. Verbeterpunten: Wat enigszins vervelend is dat er een onduidelijke indicator van de watervoorraad op zit waardoor je dus 'verrast' word dat deze leeg is. Tijdens lange strijksessie's moet deze toch minimaal eenmaal aangevuld worden. Dit is overigens niet veel. Verder valt op dat hij wat zwaar in de hand ligt vergeleken met door mij eerder gebruikte strijkijzers. Mogelijk dat dit een persoonlijk gevoel is. Algemeen: De resultaten qua kleding waren optimaal. Door de spitse voorzijde gaat hij in combinatie met de juiste stoom en temperatuurafstelling er makkelijk overheen. Strijkijzer is zeer aan te raden als je op zoek bent naar een alles in 1 eenvoudig en snel te gebruiken strijkijzer met goed resultaat.