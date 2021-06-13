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  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/46
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron GC2997/46
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/46
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/46
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron GC2997/46
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron

Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2997/46

4.4

| (149) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.

Bekijk alle voordelen

Met SteamGlide-zoolplaat — gaat 4 keer langer mee*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2400 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 160 g

  • SteamGlide-zoolplaat

2400 W voor een korte opwarmtijd

2400 W voor een korte opwarmtijd

2400 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Stoomstoot tot 160 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot tot 160 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

De stoomstoot tot 160 g van het strijkijzer dringt dieper door in de stof om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

149

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

13/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

het verloopt gladjes

strijken gaat licht en erg makkelijk, het resultaat is dan ook prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

06/01/2020

Nederland

Nederland

Fijn product!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Super fijne strijkijzer. Is super snel opgewarmd en strijkt gemakkelijk en snel elke kreuk uit je kleding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

01/01/2020

Nederland

Nederland

Fijne strijkbout

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Erg makkelijk in gebruik en een goed strijkresultaat. Meer heb je niet nodig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer

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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips