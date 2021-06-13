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Niet meer leverbaar
Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
2400 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 160 g
SteamGlide-zoolplaat
2400 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties
De stoomstoot tot 160 g van het strijkijzer dringt dieper door in de stof om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Continue stoomproductie tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
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Prijzen
4.4
van 5
149
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
J en L
13/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
het verloopt gladjes
strijken gaat licht en erg makkelijk, het resultaat is dan ook prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Liefvoort
06/01/2020
Nederland
Fijn product!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Super fijne strijkijzer. Is super snel opgewarmd en strijkt gemakkelijk en snel elke kreuk uit je kleding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Tester81
01/01/2020
Nederland
Fijne strijkbout
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Erg makkelijk in gebruik en een goed strijkresultaat. Meer heb je niet nodig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2994/20 Stoomstrijkijzer
Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips