Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Ontworpen voor krachtig strijken
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2200 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
Beveiliging: automatische uitschakeling
Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen worden gladgestreken.
Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.2
van 5
11
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Anoukvdv
20/05/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Top prijs/kwaliteit verhouding
Goede prijs / kwaliteit verhouding. Fijn strijkijzer, zonder poespas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer
Jo0ohanna
07/06/2019
Sverige
Wow
Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
DJBOBO
22/06/2016
United Kingdom
It has useful option like auto off, steam system, calc system.
I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron