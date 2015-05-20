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  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2965/02
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Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2965/02

4.2

| (11) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ontworpen voor krachtig strijken

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2200 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Met elektronische automatische afslag

Ontworpen voor krachtig strijken

  • Beveiliging: automatische uitschakeling

Krachtige stoom voor snel strijken

Krachtige stoom voor snel strijken

Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen worden gladgestreken.

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.2

van 5

11

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

3

20/05/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top prijs/kwaliteit verhouding

Goede prijs / kwaliteit verhouding. Fijn strijkijzer, zonder poespas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer

07/06/2019

Sverige

Sverige

Wow

Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

22/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

It has useful option like auto off, steam system, calc system.

I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron

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