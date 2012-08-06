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Niet meer leverbaar
Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.0
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
sneeezeweed
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron
mates
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron
shirleydoll
01/02/2012
United Kingdom
dashing away with the smoothing iron
I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron