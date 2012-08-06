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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
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  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Niet meer leverbaar

GC2930/27

GC2930/27

4

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

1 Prijs

Bekijk alle voordelen
2200 watt voor constante hoge stoomproductie

2200 watt voor constante hoge stoomproductie

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

01/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

dashing away with the smoothing iron

I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2930/02 Steam iron

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