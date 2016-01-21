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EasySpeed Plus snoerloosSnoerloos stoomstrijkijzer

GC2088/30

4
| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller snoerloos strijken, van begin tot eind
Met het compacte SmartCharging-oplaadstation en informatielampjes
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Sneller snoerloos strijken, van begin tot eind

  • 35 g/min. stoom; stoomstoot van 150 g

  • Keramische zoolplaat

  • Automatische uitschakeling en antikalk

  • 2400 watt

Vermogen tot 2400 W voor snellere opwarmtijd

Vermogen tot 2400 W voor snellere opwarmtijd

Strijkijzer met slim indicatorlampje

Strijkijzer met slim indicatorlampje

Slimme lampjes geven de status van het strijkijzer op elk moment weer.

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten

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4.0

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

21/01/2016

France

France

Geverifieerde koper

J'adore ne plus avoir de fil qui froisse ce que je viens juste de repasser

Très bon sauf l'autonomie. il faut toujours reposer le fer sur son socle et bien que le 25 secondes de chargement soit relativement court, un temps plus long avant de recharger serait apprécié. Il est léger très agréable à utiliser. Repasser devient un plaisir alors qu'avant c'était une corvée. J'adore.

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Deze review is gemaakt voor Fer vapeur sans fil EasySpeed Plus sans fil GC2088/30

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09/11/2015

France

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Geverifieerde koper

ce produit à de grandes qualités

il n'y a plus de fils qui m’encombrait en repassant

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Deze review is gemaakt voor Fer vapeur sans fil EasySpeed Plus sans fil GC2088/30

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30/06/2015

France

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Enfin un sans fil efficace

J'utilice ce fer régulièrement depuis plus d'un mois. Avant ce fer j'utilisais un vieux modèle de fer classique Philips d'une dizaine d'années. Ce qui m'a séduit en premier c'est le côté sans fil. Biensur la base doit être branchée, mais qui n'a jamais été embêté par ce fil qui nous empêche de repasser comme on voudrait ??? Pour un fer sans fil il dispose de caractéristiques plus qu'honorables : 2400 W, 35 g de vapeur, un effet pressing à 150 g et une autonomie du réservoir de 270ml. Alors certes ce n'est pas une centrale vapeur, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande :-) Le système sans fil est très bien conçu, lorsque vous l'allumer sur sa base, le fer met environ 30 secondes à être prêt ! La lumière bleue clignote, puis quand elle reste fixe vous pouvez l'utiliser. Lorsque le fer a besoin d'être rechargé la base émet une lumière orangé pour nous en informer. Et là simplement 2 secondes suffisent pour le recharger ! Il se décharge très vite, il faut donc penser à la poser sur la base lorsqu'on retourne le tee shirt qu'on est en train de repasser par exemple. Pour le ranger, le cordon de la base s'entoure et un système de bloquage permet de ranger le fer et la base comme s'ils ne faisaient qu'un. Voila mon avis :-) En tout cas je recommande ce fer, le 'sans fil' sur lequel j'avais des aprioris est vraiment génial.

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Deze review is gemaakt voor Fer vapeur sans fil EasySpeed Plus sans fil GC2088/30

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