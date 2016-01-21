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35 g/min. stoom; stoomstoot van 150 g
Keramische zoolplaat
Automatische uitschakeling en antikalk
2400 watt
Slimme lampjes geven de status van het strijkijzer op elk moment weer.
Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten.
Prijzen
4.0
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Cynfred
21/01/2016
France
Geverifieerde koper
J'adore ne plus avoir de fil qui froisse ce que je viens juste de repasser
Très bon sauf l'autonomie. il faut toujours reposer le fer sur son socle et bien que le 25 secondes de chargement soit relativement court, un temps plus long avant de recharger serait apprécié. Il est léger très agréable à utiliser. Repasser devient un plaisir alors qu'avant c'était une corvée. J'adore.
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Deze review is gemaakt voor Fer vapeur sans fil EasySpeed Plus sans fil GC2088/30
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licorne
09/11/2015
France
Geverifieerde koper
ce produit à de grandes qualités
il n'y a plus de fils qui m’encombrait en repassant
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Naneta34
30/06/2015
France
Enfin un sans fil efficace
J'utilice ce fer régulièrement depuis plus d'un mois. Avant ce fer j'utilisais un vieux modèle de fer classique Philips d'une dizaine d'années. Ce qui m'a séduit en premier c'est le côté sans fil. Biensur la base doit être branchée, mais qui n'a jamais été embêté par ce fil qui nous empêche de repasser comme on voudrait ??? Pour un fer sans fil il dispose de caractéristiques plus qu'honorables : 2400 W, 35 g de vapeur, un effet pressing à 150 g et une autonomie du réservoir de 270ml. Alors certes ce n'est pas une centrale vapeur, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande :-) Le système sans fil est très bien conçu, lorsque vous l'allumer sur sa base, le fer met environ 30 secondes à être prêt ! La lumière bleue clignote, puis quand elle reste fixe vous pouvez l'utiliser. Lorsque le fer a besoin d'être rechargé la base émet une lumière orangé pour nous en informer. Et là simplement 2 secondes suffisent pour le recharger ! Il se décharge très vite, il faut donc penser à la poser sur la base lorsqu'on retourne le tee shirt qu'on est en train de repasser par exemple. Pour le ranger, le cordon de la base s'entoure et un système de bloquage permet de ranger le fer et la base comme s'ils ne faisaient qu'un. Voila mon avis :-) En tout cas je recommande ce fer, le 'sans fil' sur lequel j'avais des aprioris est vraiment génial.
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