ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Niet meer leverbaar

ErgoFitStofzuiger zonder stofzak

FC9256/01

Maximaal comfort, minimale inspanning

Minder inspannend dankzij een betere lichaamshouding! Met deze Philips-stofzuiger hoeft u minder vaak te bukken, waardoor u comfortabeler schoonmaakt.

Bekijk alle voordelen

Betere lichaamshouding omdat u 70% minder bukt

Maximaal comfort, minimale inspanning

  • RemoteControl

Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is 4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw pols in een comfortabele positie houden; manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren met tiptoetsen.

Tiptoetsen in de handgreep

Tiptoetsen in de handgreep

Met de toetsen in de handgreep kunt u de stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te buigen!

Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

De koppeling tussen de slang en de handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen