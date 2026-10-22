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Niet meer leverbaar
FC9256/01
Maximaal comfort, minimale inspanning
Minder inspannend dankzij een betere lichaamshouding! Met deze Philips-stofzuiger hoeft u minder vaak te bukken, waardoor u comfortabeler schoonmaakt.
RemoteControl
De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is 4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw pols in een comfortabele positie houden; manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren met tiptoetsen.
Met de toetsen in de handgreep kunt u de stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te buigen!
De koppeling tussen de slang en de handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.
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