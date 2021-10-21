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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Niet meer leverbaar

ErgoFitStofzuiger zonder stofzak

FC9252/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Maximaal comfort, minimale inspanning

Schoonmaken wordt comfortabeler - en dat merkt u

Bekijk alle voordelen

Met ComfortControl-handgreep voor eenvoudig schoonmaken

Maximaal comfort, minimale inspanning

  • RemoteControl

ComfortControl-greep met ergonomische vorm

ComfortControl-greep met ergonomische vorm

Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt de belasting van de polsen verminderen. Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger moeiteloos met één hand manoeuvreren. Stofzuigen was nog nooit zo leuk.

Tiptoetsen in de handgreep

Tiptoetsen in de handgreep

Met de toetsen in de handgreep kunt u de stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te buigen!

Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

De koppeling tussen de slang en de handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Voordelen

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Datum gebruik 2019-10-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Datum gebruik 2019-10-21

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