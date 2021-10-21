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Niet meer leverbaar
Maximaal comfort, minimale inspanning
Schoonmaken wordt comfortabeler - en dat merkt u
RemoteControl
Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt de belasting van de polsen verminderen. Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger moeiteloos met één hand manoeuvreren. Stofzuigen was nog nooit zo leuk.
Met de toetsen in de handgreep kunt u de stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te buigen!
De koppeling tussen de slang en de handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Voordelen
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Datum gebruik 2019-10-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Datum gebruik 2019-10-21