Over het algemeen is het een goede radio met een goed geluid. Er zijn echter 2 zaken wat ik jammer vind. 1. Je kan de geluidsterkte van de radio bij het wekken niet instellen aan jouw voorkeur. Voor mij is het veel te hard. 2. Je kan het scherm een beetje dimmen of uitzetten maar niet op "Invert" zetten m.a.w wat wit is op zwart en visa versa. Het scherm is ook gedimt erg vel vooral s'nachts is de slaapkamer helemaal verlicht. Als Philips de display ook op "Invert" kan maken dan zo dat een hele verbetering zijn. Dit geld trouwens voor alle schermpjes van Philips