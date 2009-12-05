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Niet meer leverbaar
DC200/05
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-speler. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
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3.8
van 5
5
Reviews & awards
ErikBerchem
05/12/2009
België
Deze review is gemaakt voor DC200 Klokradio voor iPod
Deze review is gemaakt voor DC200 Klokradio voor iPod
Soski
18/08/2015
France
Increvable
Cela fait maintenant 7 ans qu'on me l'a offert et rien à redire, ce radio réveil marche toujours aussi bien !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod
Elienonoriki
14/04/2015
Suisse
Mon préféré
Super vraiment excellent c'est une radio qui marche très bien
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod