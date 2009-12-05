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Niet meer leverbaar

DC200/05

3.8

| (5) Reviews & awards

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Totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

FM-tuner met digitale voorkeurzenders

FM-tuner met digitale voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-speler. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

5

Reviews & awards

4
3
1

05/12/2009

België

België

Deze review is gemaakt voor DC200 Klokradio voor iPod

Deze review is gemaakt voor DC200 Klokradio voor iPod

18/08/2015

France

France

Increvable

Cela fait maintenant 7 ans qu'on me l'a offert et rien à redire, ce radio réveil marche toujours aussi bien !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod

14/04/2015

Suisse

Suisse

Mon préféré

Super vraiment excellent c'est une radio qui marche très bien

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC200 Radio-réveil pour iPod

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