Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Vervangend mondstuk voor föhns Vervangend mondstuk voor föhns Vervangend mondstuk voor föhns

      3000 series Droogmondstuk

      CP1709

      Vervangend mondstuk voor föhns

      Het mondstuk van de föhn zorgt ervoor dat de hete lucht stroomt terwijl u uw haar droogt, vermindert pluizigheid en zorgt voor meer volume.

      Bekijk alle voordelen
      Kopen en abonneren
      Nu betalen

      Vergelijkbare producten

      Alle Accessoires voor haarverzorging weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Compatibele producten

      Waar kan ik het modelnummer vinden?
      Mijn productnummer vinden
      Waar kan ik het productnummer vinden?
      producten gevonden voor Geen producten gevonden voor

      Vervangend mondstuk voor föhns

      Controleer hieronder op compatibiliteit

      • Föhn
      • Transparant zwart

      Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

      Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

      Technische specificaties

      • Vervangbaar onderdeel

        Geschikt voor producttype
        BHD360
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Terug naar boven

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

      Snelkoppelingen

      Online store-ondersteuning
      Abonneer en bespaar
      Bestelling zoeken
      Over Philips
      Algemene voorwaarden
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.