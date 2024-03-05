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Alle series

  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur

3000Föhn

BHD360/20

4.5
| (675) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
Het unieke design van het ThermoProtect-hulpstuk mengt warme en koele lucht op krachtige wijze voor dagelijkse verzorging.
Bekijk alle voordelen

met het ThermoProtect-hulpstuk

Krachtig drogen bij een lagere temperatuur

  • 2100 W

  • ThermoProtect-hulpstuk

  • Moderne ionenverzorging

  • 6 warmte- en snelheidsstanden

Krachtig drogen met 2100 W

Krachtig drogen met 2100 W

Deze föhn van 2100 W creëert een krachtige luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-hulpstuk

ThermoProtect-hulpstuk

Het unieke ThermoProtect-hulpstuk mengt op krachtige wijze warme en koele lucht voor dagelijkse verzorging. De temperatuur is 15 °C lager terwijl je haar snel droogt.

Moderne ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

Moderne ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

Dit krachtige ionensysteem genereert tot 20 miljoen ionen* per droogsessie, waardoor je haar nog intenser glanst. Geniet van glanzend, pluisvrij haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

675

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

05/03/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima fohn

Voor de prijs is dit een prima föhn. Handig hulpstuk. Meerdere standen zijn heel fijn.

Voordelen

Handig en niet zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD308/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD308/10 Föhn

29/10/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede föhn

Veel opties voor warmte. En met de continu knop en hoogste stand meteen warm. Er zitten 6 warmte standen op.

Voordelen

Snel warm

Nadelen

Niet krachtig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD351/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD351/10 Föhn

25/08/2021

Nederland

Nederland

Fijne lichtgewicht föhn

Deze föhn ligt super fijn in de hand en heeft een mooi design. Ook is de föhn erg licht van gewicht, waardoor het super is om mee te werken. Mijn haar droogt door de verschillende standen snel. Kortom, zeer tevreden.

Voordelen

Licht gewicht, lang snoer, fijn de verschillende standen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

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Voorwaarden

  1. In de hoogste snelheidsstand