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Slang met ergonomisch handvat

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Slang met ergonomisch handvat

CP0424/01

Slang met ergonomisch handvat

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Originele slang met ergonomisch handvat met afstandsbediening voor de PowerPro Ultimate-serie (past op modellen met afstandsbediening).

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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