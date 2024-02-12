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Niet meer leverbaar
BT7500/15
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Zelfslijpende metalen mesjes
Maximaal 75 min. gebruik/1 uur opladen
Hoogwaardig afzuigsysteem
Het hoogwaardige vacuümsysteem van de Philips-baardtrimmer 7000 biedt een 50% sterkere, verbeterde luchtstroom* voor het opvangen van tot wel 95% van het afgeknipte haar**, en zorgt voor een knoeivrije trimbeurt.
Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.
De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.
3.7
van 5
507
Reviews & awards
Bart_V
12/02/2024
Nederland
Blijft favoriet
Werkt erg goed, zowel de afzuiging als het instellen maar natuurlijk ook gewoon het trimmen. Vrij zware maar steile baard gaat zonder moeite, de accu houdt dat lang vol. Helaas is het scheerkop probleem bekend, na een jaar of twee gaat die loszitten doordat het kunststof niet meer veerkrachtig genoeg is. Gelukkig voor een paar tientjes te vervangen. Intussen heb ik een (dure!) Wahl gekocht met het idee dat die langer mee zou gaan. Naast dat de bediening en het instellen lastig is, is na een jaar de accu slecht en het klepje van de haaropvang gebroken. Afzuiging was vanaf het begin al slechter dus terug op zoek naar een Philips.
Voordelen
Afzuiging, instellen
Nadelen
Duurzaamheid scheerhoofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
RayEindhoven
31/05/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt goed, zeker de opvang functie.
Apparaat werkt prima. De opvangfunctie werkt erg goed. Ik heb amper haartjes op de wastafel liggen. Het zou nog beter zijn wanneer je de mesjes ook op 2 mm kunt instellen. Dan heb je geen reden meer on een andere trimmer te kopen. Dit is mij tweede exemplaar. Mijn oude gebruik ik voor vakanties.
Voordelen
Goede opvangfunctie.
Nadelen
Iets kortere instelling (2mm) zou mooi zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Man met baard
06/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Perfecte trimmer.
Heb deze nu een paar maanden. Doet wat het moet doen en heel goed instelbaar.
Voordelen
Makkelijk in de hand liggen. Goed instelbaar.
Nadelen
Geen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Vergeleken met het vorige Philips-model
Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten