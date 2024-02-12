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  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 7000Baardtrimmer met Turbovac-systeem

BT7500/15

3.7
| (507) Reviews & awards
Trimmer met afzuigfunctie
Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. De nieuwe Philips Vaccuümtrimmer heeft een verbeterd systeem voor krachtige prestaties met een 50% sterkere luchtstroom. De trimmer vangt haar effectief op, waardoor u zonder rommel kunt trimmen.
Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De beste en schoonste trimmer van Philips

Trimmer met afzuigfunctie

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • Maximaal 75 min. gebruik/1 uur opladen

  • Hoogwaardig afzuigsysteem

Verbeterde airflow voor trimmen zonder rommel

Verbeterde airflow voor trimmen zonder rommel

Het hoogwaardige vacuümsysteem van de Philips-baardtrimmer 7000 biedt een 50% sterkere, verbeterde luchtstroom* voor het opvangen van tot wel 95% van het afgeknipte haar**, en zorgt voor een knoeivrije trimbeurt.

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

507

Reviews & awards

12/02/2024

Nederland

Nederland

Blijft favoriet

Werkt erg goed, zowel de afzuiging als het instellen maar natuurlijk ook gewoon het trimmen. Vrij zware maar steile baard gaat zonder moeite, de accu houdt dat lang vol. Helaas is het scheerkop probleem bekend, na een jaar of twee gaat die loszitten doordat het kunststof niet meer veerkrachtig genoeg is. Gelukkig voor een paar tientjes te vervangen. Intussen heb ik een (dure!) Wahl gekocht met het idee dat die langer mee zou gaan. Naast dat de bediening en het instellen lastig is, is na een jaar de accu slecht en het klepje van de haaropvang gebroken. Afzuiging was vanaf het begin al slechter dus terug op zoek naar een Philips.

Voordelen

Afzuiging, instellen

Nadelen

Duurzaamheid scheerhoofd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

31/05/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt goed, zeker de opvang functie.

Apparaat werkt prima. De opvangfunctie werkt erg goed. Ik heb amper haartjes op de wastafel liggen. Het zou nog beter zijn wanneer je de mesjes ook op 2 mm kunt instellen. Dan heb je geen reden meer on een andere trimmer te kopen. Dit is mij tweede exemplaar. Mijn oude gebruik ik voor vakanties.

Voordelen

Goede opvangfunctie.

Nadelen

Iets kortere instelling (2mm) zou mooi zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

06/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfecte trimmer.

Heb deze nu een paar maanden. Doet wat het moet doen en heel goed instelbaar.

Voordelen

Makkelijk in de hand liggen. Goed instelbaar.

Nadelen

Geen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model

  2. Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten