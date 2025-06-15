Zoektermen

    • Maximale precisie met minimale inspanning Maximale precisie met minimale inspanning Maximale precisie met minimale inspanning

      Beard Trimmer 5000 Series Baardstyling met haaropvangsysteem

      BT5780/15

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Maximale precisie met minimale inspanning

      Uiterste precisie zonder moeite. Met zelfslijpende metalen mesjes en een innovatieve haarverzamelaar zorgt onze trimmer voor een scherpere en eenvoudigere ervaring. BeardSense-technologie geeft een boost wanneer het nodig is.

      Beard Trimmer 5000 Series
      Beard Trimmer 5000 Series

      Baardstyling met haaropvangsysteem

      Maximale precisie met minimale inspanning

      Voor de perfecte baard en minder rommel

      • Volledig metalen mesjes
      • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
      • BeardSense-technologie
      • Haarverzamelaar
      • Tot wel 100 minuten gebruikstijd
      Maximale precisie en langdurige prestaties

      Maximale precisie en langdurige prestaties

      De zelfslijpende metalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.

      Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

      Trim uw baard met de precisie die u nodig hebt

      De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,2 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.

      Ontworpen om haar op te vangen tijdens het trimmen

      Ontworpen om haar op te vangen tijdens het trimmen

      Onze innovatieve en efficiënte haarverzamelaar vangt tot 80% van de getrimde haren op* voor minder geknoei tijdens het trimmen.

      Krachtig trimmen, zelfs bij de meest uitdagende baarden

      Krachtig trimmen, zelfs bij de meest uitdagende baarden

      Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.

      Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

      Efficiënt en gelijkmatig trimmen voor de perfecte look

      De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.

      Vereenvoudig uw routine met gemakkelijk schoonmaken

      Vereenvoudig uw routine met gemakkelijk schoonmaken

      De trimmer is 100% afspoelbaar. U kunt hem gewoon onder de kraan afspoelen voor een nog eenvoudigere ontharingsroutine.

      Voor meer controle en comfort tijdens het trimmen

      Voor meer controle en comfort tijdens het trimmen

      Dankzij onze ergonomische 360 graden Fine Line-handgreep is het apparaat gemakkelijk vast te houden en te hanteren, zodat u het comfort en de controle hebt die u nodig hebt voor een perfecte look.

      Eenvoudig opladen en opbergen.

      Eenvoudig opladen en opbergen.

      Met de standaard kunt u uw apparaat eenvoudig opladen en opbergen, zodat het altijd klaar is voor gebruik.

      Consistente, krachtige prestaties van begin tot eind

      Consistente, krachtige prestaties van begin tot eind

      Onze duurzame lithiumbatterij levert tot 100 minuten gebruikstijd met een snellaadoptie van 5 minuten**, voor een krachtige en constante trimervaring.

      Blijf elke trimbeurt op de hoogte

      Blijf elke trimbeurt op de hoogte

      Dankzij de lichtindicator bent u volledig op de hoogte van de batterijstatus en of de batterij volledig is opgeladen, zodat u altijd klaar bent voor uw volgende ontharingssessie.

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Comfort
        • Haarverzamelaar
        • Reinigingsborsteltje
        • USB-A (geen adapter meegeleverd)
        • Oplaadstandaard
        Reizen en opslag
        Zacht opbergetui

      • Vermogen

        Gebruikstijd
        100 minuten
        Batterijtype
        Li-ion
        Opladen
        • 1 uur
        • Snel opladen in 5 minuten
        • Opladen via USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Batterijstatus
        Oplaadindicator
        Gebruik
        Draadloos

      • Ontwerp

        Handvat
        Ergonomische handgreep
        Afwerking
        Deep Black

      • Service

        Garantie
        Tot 5 jaar***

      • Gebruiksgemak

        Onderhoudsvrij
        Geen mesolie nodig
        Waterbestendig
        Nat & droog

      • Samenvatting

        Lichaamsdeel
        Baard
        Hulpstukken en accessoires
        6
        Lengte-instellingen
        0,4 – 20 mm
        Precieze stappen
        40
        Oplossing
        Trimmen
        Technologieën
        BeardSense

      • Stylingbenodigdheden

        Trimmes
        Zelfslijpende metalen mesjes

      • Kammen

        Baard
        • Kort 0,4 - 10 mm
        • Lang 10,4 - 20 mm

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

