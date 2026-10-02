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Niet meer leverbaar
4.4
van 5
1013
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Jan - K
02/10/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt prima, zeer tevreden.
Deze trimmer werkt naar volle tevredenheid. Werkt precies en trimt prima. Na opladen gaat hij lekker lang mee. Kortom zeer tevreden.
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/13 Baardtrimmer
Datum gebruik 2026-09-30
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/13 Baardtrimmer
Datum gebruik 2026-09-30
de trimmer
15/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Wat een gemak ...................................
Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!
Nadelen
GEEN
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Datum gebruik 2023-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Datum gebruik 2023-04-15
Herrie-man
29/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.
De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.
Voordelen
Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Datum gebruik 2022-10-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Datum gebruik 2022-10-29