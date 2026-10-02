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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000 BT5200/13 Stubble trimmer

BT5200/13

4.4

| (1013) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

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4.4

van 5

1013

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

02/10/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt prima, zeer tevreden.

Deze trimmer werkt naar volle tevredenheid. Werkt precies en trimt prima. Na opladen gaat hij lekker lang mee. Kortom zeer tevreden.

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/13 Baardtrimmer

Datum gebruik 2026-09-30

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/13 Baardtrimmer

Datum gebruik 2026-09-30

15/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Wat een gemak ...................................

Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!

Nadelen

GEEN

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

Datum gebruik 2023-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

Datum gebruik 2023-04-15

29/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.

De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.

Voordelen

Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Datum gebruik 2022-10-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Datum gebruik 2022-10-29

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