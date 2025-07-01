Zoektermen
BT3617/15
Snel en nauwkeurig trimmen
Snelheid en comfort, elke keer weer. Onze afgeronde punten trimmen zachtjes, terwijl de zelfslijpende mesjes het trimmen versnellen door herhaling van dezelfde plek te voorkomen. Met 20 lengte-instellingen krijgt u de precisie die u wilt.Bekijk alle voordelen
Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten
De zelfslijpende mesjes met afgeronde punten zijn ontworpen om zacht te zijn voor de huid, voor een comfortabele trimervaring. Daarnaast blijven de mesjes net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.
De precisieknop van de trimmer heeft 20 lengtestanden in stappen van 0,5 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.
De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.
De trimmer is 100% afspoelbaar. U kunt hem gewoon onder de kraan afspoelen voor een nog eenvoudigere ontharingsroutine.
Dankzij onze ergonomische 360 graden Fine Line-handgreep is het apparaat gemakkelijk vast te houden en te hanteren, zodat u het comfort en de controle hebt die u nodig hebt voor een perfecte look.
Onze duurzame lithiumbatterij levert tot 60 minuten gebruikstijd voor een krachtige en constante trimervaring.
Dankzij de lichtindicator bent u volledig op de hoogte van de batterijstatus en of de batterij volledig is opgeladen, zodat u altijd klaar bent voor uw volgende ontharingssessie.
